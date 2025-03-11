11 Марта 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Рост машиностроительного производства в Костромской области влечет увеличение потребности в инженерных кадрах

Машиностроение в Костромской области демонстрирует стабильный рост. А с ростом производства потребность предприятий в квалифицированных рабочих и инженерах становится все больше.

В частности, на костромском калориферном заводе за 2024 год выручка выросла на 30%, выпуск продукции – в 2,9 раза. Высокая квалификация специалистов позволила предприятию успешно реализовывать проекты импортозамещения. Отметим, что ПАО «Калориферный завод» плотно сотрудничает со среднеспециальными учебными заведениями региона. Так, заключено соглашение с машиностроительным техникумом.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сотрудники предприятия входят в комиссию по государственной итоговой аттестации по специальностям оператор станков с программным управлением, сварщик, сварочное производство. Завод принимает студентов на производственную практику. В настоящее время на предприятии проходят практику с трудоустройством 12 начинающих специалистов. Инженер-технолог завода Евгений Якунин является главным экспертом компетенции «Сварочные технологии» регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

(2025)|Фото: adm44.ru

Ребята, проходящие практику на предприятии, рассказали губернатору сегодня, что коллектив принял молодежь отлично, работа нравится, зарплата хорошая.

(2025)|Фото: adm44.ru

Данная практика является наглядным примером эффективного взаимодействия предприятия и учебного заведения, подчеркнул Сергей Ситников.

«Очень важный вопрос - это отношение к человеку труда. Там, где работодатель с уважением относится к своим работникам, люди это чувствуют и сюда идут. Мы сегодня пообщались с двумя парнями, которые пришли с машиностроительного техникума, с третьего курса и по сути дела уже работают. Их хорошо приняли. От человеческих отношений очень многое зависит. Здесь бегунов нет. Коллектив сложившийся, более двухсот человек стабильно работает», - отметил губернатор Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, история завода начинается с 1907 года. Тогда на берегу реки Волги костромским купцом Кузьмой Семеновым была построена картонно-бумажная фабрика «Байдарка». Мощный рывок развития производства пришелся на 60-80-ые годы прошлого века, когда было осуществлено строительство основных цехов. В лихие 90-ые завод свою работу не прекратил, смог сохранить основной кадровый состав рабочих и инженерно-технических работников.

Сегодня на предприятии трудится более 200 человек. Есть рабочие династии, в которых насчитываются уже три поколения. представители рабочих династий Журавлевых и Митленеров рассказали Сергею Ситников, что на предприятие не страшно приводить детей - завод стабильно работал в советские времена, и сегодня трудится без сбоев.

(2025)|Фото: adm44.ru

Завод специализируется на производстве теплообменного и вентиляционного оборудования для всех отраслей экономики. Собственное проектно-конструкторское подразделение позволяет ПАО «Калориферный завод» изготавливать аппараты воздушного охлаждения не только типовых марок, но и по техническим заданиям под конкретные требования технологического процесса.

Для обновления инженерного состава в настоящее время завод возобновляет взаимодействие с институтом автоматизированных систем и технологий Костромского государственного университета, рассказал губернатору генеральный директор Юрий Журавлев.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников обратил внимание на то, что наряду со сменой подходов к обучению в системе среднего профессионального образования важно обеспечить качественные изменения и при подготовке инженеров. Сегодня в Костромской вуз принимает порядка 60 студентов на подготовку инженеров по направлению металлообработка. А потребность предприятий только по предварительным подсчетам уже сейчас в два раза больше.

(2025)|Фото: adm44.ru

«У нас университет готовит специалистов этого направления. Есть тридцать с небольшим бюджетных мест, еще тридцать мест платных. Но сегодня требуется набор 116 мест, чтобы обеспечить все предприятия. Это связано с тем, что в регионе рост машиностроительной отрасли составляет 13,5%. Объемы производства увеличиваются, увеличиваются каждый год, на этом предприятии в том числе. Назову еще одну цифру, буквально на днях получили данные. Самый высокий рост заработных плат фиксируется уже не в IT-отрасли, а у инженеров и квалифицированных рабочих. Так что перспективы у ребят хорошие»,- подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: инженеры, сергей ситников, подготовка кадров, калориферный завод, машиностроение


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