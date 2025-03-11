Рост машиностроительного производства в Костромской области влечет увеличение потребности в инженерных кадрах

Машиностроение в Костромской области демонстрирует стабильный рост. А с ростом производства потребность предприятий в квалифицированных рабочих и инженерах становится все больше.

В частности, на костромском калориферном заводе за 2024 год выручка выросла на 30%, выпуск продукции – в 2,9 раза. Высокая квалификация специалистов позволила предприятию успешно реализовывать проекты импортозамещения. Отметим, что ПАО «Калориферный завод» плотно сотрудничает со среднеспециальными учебными заведениями региона. Так, заключено соглашение с машиностроительным техникумом.

Сотрудники предприятия входят в комиссию по государственной итоговой аттестации по специальностям оператор станков с программным управлением, сварщик, сварочное производство. Завод принимает студентов на производственную практику. В настоящее время на предприятии проходят практику с трудоустройством 12 начинающих специалистов. Инженер-технолог завода Евгений Якунин является главным экспертом компетенции «Сварочные технологии» регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Ребята, проходящие практику на предприятии, рассказали губернатору сегодня, что коллектив принял молодежь отлично, работа нравится, зарплата хорошая.

Данная практика является наглядным примером эффективного взаимодействия предприятия и учебного заведения, подчеркнул Сергей Ситников.

«Очень важный вопрос - это отношение к человеку труда. Там, где работодатель с уважением относится к своим работникам, люди это чувствуют и сюда идут. Мы сегодня пообщались с двумя парнями, которые пришли с машиностроительного техникума, с третьего курса и по сути дела уже работают. Их хорошо приняли. От человеческих отношений очень многое зависит. Здесь бегунов нет. Коллектив сложившийся, более двухсот человек стабильно работает», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Напомним, история завода начинается с 1907 года. Тогда на берегу реки Волги костромским купцом Кузьмой Семеновым была построена картонно-бумажная фабрика «Байдарка». Мощный рывок развития производства пришелся на 60-80-ые годы прошлого века, когда было осуществлено строительство основных цехов. В лихие 90-ые завод свою работу не прекратил, смог сохранить основной кадровый состав рабочих и инженерно-технических работников.

Сегодня на предприятии трудится более 200 человек. Есть рабочие династии, в которых насчитываются уже три поколения. представители рабочих династий Журавлевых и Митленеров рассказали Сергею Ситников, что на предприятие не страшно приводить детей - завод стабильно работал в советские времена, и сегодня трудится без сбоев.

Завод специализируется на производстве теплообменного и вентиляционного оборудования для всех отраслей экономики. Собственное проектно-конструкторское подразделение позволяет ПАО «Калориферный завод» изготавливать аппараты воздушного охлаждения не только типовых марок, но и по техническим заданиям под конкретные требования технологического процесса.

Для обновления инженерного состава в настоящее время завод возобновляет взаимодействие с институтом автоматизированных систем и технологий Костромского государственного университета, рассказал губернатору генеральный директор Юрий Журавлев.

Сергей Ситников обратил внимание на то, что наряду со сменой подходов к обучению в системе среднего профессионального образования важно обеспечить качественные изменения и при подготовке инженеров. Сегодня в Костромской вуз принимает порядка 60 студентов на подготовку инженеров по направлению металлообработка. А потребность предприятий только по предварительным подсчетам уже сейчас в два раза больше.

«У нас университет готовит специалистов этого направления. Есть тридцать с небольшим бюджетных мест, еще тридцать мест платных. Но сегодня требуется набор 116 мест, чтобы обеспечить все предприятия. Это связано с тем, что в регионе рост машиностроительной отрасли составляет 13,5%. Объемы производства увеличиваются, увеличиваются каждый год, на этом предприятии в том числе. Назову еще одну цифру, буквально на днях получили данные. Самый высокий рост заработных плат фиксируется уже не в IT-отрасли, а у инженеров и квалифицированных рабочих. Так что перспективы у ребят хорошие»,- подчеркнул глава региона.



