"Ночь живых мертвецов" в Екатеринбурге. Театр ужасов Альфреда Хичкока готовит "кровавую" постановку

В Екатеринбурге начнут показывать спектакли в жанре хоррор. Свое открытие Театр ужасов имени Альфреда Хичкока ознаменует премьерой постановки "Ночь живых мертвецов" по одноименному фильму Джорджа Ромеро.

Как сообщает ЕАН, авторами эксперимента по объединению классического кино в жанре ужасов и спектакля стали режиссеры Станислав Казаков и Владимир Клапатюк. Постановки не будут погружать взрослого зрителя в глубинные смыслы, трагедию героев или комедию происходящего - только интертеймент.

"Зрителя ждут отрывания рук и ног, зомби, кровища и прочие "прелести". Идея в том, чтобы не запугать зрителя, а заставить его завороженно наблюдать и веселиться", - пояснил изданию Казаков.

Проект ждал своей реализации 12 лет и станет экспериментальным для Екатеринбурга. Спектаклю "Ночь живых мертвецов" горожане смогут посмотреть уже 13 июня на площадке ЦК "Урал". Атмосферу будут создавать видеовставки, спецэффекты, топа зомби, бродящая среди зрителей, а действия развернутся на полноценной боевой сцене. На шоу допускаются только лица старше 18 лет.