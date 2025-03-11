Женщину, которая причастна к продаже 56 человеческих почек, задержали в Польше

35-летнюю женщину, которая причастна к продаже человеческих почек, задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной. Как сообщают Известия, ранее ее приговорили в Казахстане к 12 годам лишения свободы.

24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине "процветает" черная трансплантология, писало РИА Новости.

В местах проведения боев находили останки боевиков ВСУ с признаками изъятия органов. Их продавали через интернет. При этом у покупателей была возможность сделать предзаказ.

"Факты свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы..." - заявила она газете "Известия".