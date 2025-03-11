Роспотребнадзор нашел причину вспышки сальмонеллеза в детсаду Екатеринбурга

Роспотребнадзор проверил детский сад в Екатеринбурге, где произошла вспышка сальмонеллеза. Обнаружены нарушения.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада №48 в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детсада была приостановлена.

По итогам проверки в учреждении выявлен ряд нарушений. По данным надзорного ведомства, вероятной причиной заражения стало куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение санитарных норм на пищеблоке.

Сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. Вручены предписания о дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятиях. В детсаду провели заключительную дезинфекцию всех помещений.

В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на строгом контроле.