СМИ: США ничего не хотят слышать от Киева о выходе на старые границы

Вашингтон ничего не хочет слышать о просьбах Украины о возращении к границам 2014 или 2022 годов, сообщил Sky News.

По информации телеканала, об этом в частном порядке заявили американские чиновники.

В эти минуты в Джидде (Саудовская Аравия) проходит встреча украинской делегации с представителями США. СМИ сообщали, что американская делегация опоздала на переговоры. Их пришлось немного сдвинуть по времени.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон проинформирует Москву об итогах своих контактов в Джидде с представителями Киева.