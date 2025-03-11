Школьник напал с ножом на одноклассников в школе Нижнего Новгорода

Двое восьмиклассников попали в больницу после нападения одноклассника в школе №117 в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал MASH.

Читайте также: В Лысьве школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками

Сегодня подросток пришел с ножом в класс и ранил обидчиков. Двоих детей увезла скорая помощь. У одного из них ранение живота, у другого — шеи. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Как пишет SHOT, ученик, который ранил парней, был тихоней. Одноклассники рассказывают, что над ним иногда издевались, и он напал на них из-за того, что они не хотели с ним дружить. Парень убежал из школы сразу после нападения.

Жизни и здоровью его одноклассников, которые находятся в больнице, ничего не угрожает.

Накануне в прикамском городе Лысьва ученик девятого класса хотел поджечь кабинет с одноклассниками, чтобы их "напугать".

С 28 февраля ученик лицея был на больничном, 6 марта пришел в школу с тяжелым портфелем, прошел пункт охраны по пропуску и направился в туалет. Там подросток переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь. Его заметил ученик 11 класса и сообщил о подозрительном школьнике социальному педагогу. Вместе они поспешили к пульту видеонаблюдения. На камерах учитель увидел, как девятиклассник подходит к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но затем отошел от двери, спустился на первый этаж и заплакал.