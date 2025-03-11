Игорь Седов провел с астраханскими школьниками "Разговор о важном" - о массовом спорте

«Разговор о важном» с девятиклассниками МБОУ города Астрахани «СОШ №51» накануне провёл председатель Городской Думы Игорь Седов.

Мероприятию предшествовала торжественная линейка, в ходе которой был поднят государственный флаг, прозвучал гимн Российской Федерации.

На открытом уроке «Массовый спорт в России» Игорь Седов обсудил со школьниками вопросы, связанные с развитием и популяризацией спортивного движения в стране и в Астрахани. Центральной темой «Разговора о важном» остается патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение и нравственность подрастающего поколения.

Также председатель Городской Думы вручил удостоверения и золотые знаки отличия об успешном выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ученикам школы.

Особое внимание руководитель Городской Думы уделил словам Президента России Владимира Путина о том, что массовое физическое движение является безусловным приоритетом государства.

«Сегодня в Астрахани мы активно продвигаем массовый спорт - организуем мероприятия федеральной Лиги дворового спорта. Со стороны Городской Думы всячески поддерживаем данное направление. И в ближайшее время планируем проведение соревнований по футболу, волейболу, шахматам на дворовых спортивных площадках нашего города», - отметил Игорь Седов.