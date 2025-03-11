Уральский боец Иван Штырков выступит на стадионном турнире RCC 22

Стала известна дата следующего поединка уральского бойца, президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC, "Уральский Халк" проведет бой 31 мая. Его выступление запланировано на стадионном турнире RCC 22. Соперником может стать боец Шамиль Гамзатов. Сейчас этот поединок находится в разработке.

"Сейчас ведем переговоры с "Нашим делом". Готовим оффер, и, отталкиваясь от этого, получится – не получится, будем ждать ответ. То есть мне этот бой интересен. Как раз 93 килограмма – тот вес на сегодняшний день, где не так легко найти для Ивана соперника. Но Шамиль доказал, что он заслуживает такое громкое имя. Поэтому со своей стороны мы готовы это сделать", - заявил глава RCC Николай Клименко.

Напомним, в прошлом году Иван Штырков вошел в десятку сильнейших тяжеловесов России.