Студенты разработали благоустройство одной из будущих школ Екатеринбурга

В Екатеринбурге разработали благоустройство одной из будущих школ города. Именно такое задание получили студенты института строительства и архитектуры УрФУ, которые стали финалистами Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Строительство".

Задание для них разработал партнер мероприятия – крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, участникам необходимо было сделать презентацию с описанием основной идеи концепции благоустройства, конструктивных решений и материалов, малых архитектурных форм и озеленения, а также выполнить чертежи, генеральный план, эскизы и визуализацию.

"Мы выбрали для кейса именно этот объект ввиду сложного рельефа – большого перепада высот на участке. Нетиповые исходные данные позволяют проявить креативный подход и найти интересное, яркое решение. Для нас это отличная возможность оценить жизнеспособность, реалистичность творческих идей молодого поколения, и, конечно, найти наших будущих коллег. В институте комплексного проектирования "Атом" работает много молодежи, УрФУ является одним из ключевых поставщиков кадров для нашего коллектива", - рассказала заместитель директора по производству института комплексного проектирования "Атом" Дина Прибыткова.

"Атомстройкомплекс" системно работает с профильным образовательными учреждениями и вносит значительный вклад в практическую подготовку кадров для строительной отрасли. Студенты УрФУ регулярно посещают с экскурсиями строительные и производственные площадки компании. Например, в марте они побывали на двух заводах "Атома", выпускающих высокомарочный цемент и железобетонные изделия.

Ежегодно десятки студентов выходят на предприятия холдинга на производственную практику. Многие ребята используют предоставленную "Атомом" возможность и сочетают учебу с работой по гибкому графику. Это позволяет им уже к получению диплома обладать практическим профессиональным опытом.

"Мы гордимся нашими студентами и выпускниками института строительства и архитектуры, среди которых генеральный директор "Атомстройкомлекса" Валерий Ананьев и другие выдающиеся представители строительной отрасли. Институт продолжает традиции подготовки высококвалифицированных специалистов. Благодаря этому, например, в прошлом сезоне олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Строительство" наши студенты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали. И мы благодарны партнерам, которые поддерживают будущих строителей не только на этом мероприятии, но и на протяжении всей учебы", - отметила замдиректора по образовательной деятельности по организации приема и довузовскому образованию Елена Авраменко.