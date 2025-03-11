В Югре больница заплатила пенсионерке полмиллиона за перелом

В Белоярском районная больница выплатит пенсионерке полмиллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Из-за ненадлежащего содержания входной группы больницы - пол был покрыт наледью, пенсионерка получила травму в виде перелома шейки бедра. В результате ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Прокурор города обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с "Белоярской районной больницы" компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано 500 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.