С детского сада взыщут 150 тысяч рублей за травму ребенка

Детский сад выплатит 150 тыс. рублей травмированному воспитаннику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре прошлого года один из воспитанников ударил детским стулом по голове другого мальчика. У ребенка был оскольчатый вдавленный перелом лобной кости и рвано-ушибленное ранение лобной области, кровоизлияние правой лобной доли головного мозга.

Причиной произошедшего явилось неосуществление воспитателем должного надзора за детьми. Прокуратура района внесла директору детского сада представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора привлечена к дисциплинарной ответственности. Суд взыскал с детского сада в пользу пострадавшего ребенка 150 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.