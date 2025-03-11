Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" требует от Центробанка 50 млн рублей

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова требует от Центробанка 50 миллионов рублей. Изначально сумма составляла пять миллионов. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о компенсации из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация".

Как сказал представитель Ярбусовой в суде, монеты реализуются банком по цене выше номинала.

"Истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал адвокат.

Он добавил, что истец желает взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму.

30 января стало известно, что Фаина Ярбусова подала в суд на Центробанк России о нарушении авторских прав. Она считает, что банк использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства.

В сентябре 2024 года Банк России пополнил серию монет. Обновление проиллюстрировано изображениями из мультфильма "Ежик в тумане". Это стало причиной скандала. Режиссер Юрий Норштейн заявил, что его работу использовали без спроса. В ЦБ ответили, что заключили договор с "Союзмультфильмом".

Центробанк России выпустил три памятные монеты в честь 50-летия мультфильма. По данным Центробанка, серебряная монета номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава - 925, тираж – 7 тыс. штук) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.