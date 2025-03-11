СМИ: Американская делегация опоздала на встречу с Украиной

В Джидде (Саудовская Аравия) начинается встреча украинской делегации с представителями США.

СМИ сообщают, что американская делегация опоздала на переговоры. Их пришлось немного сдвинуть по времени.

От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел страны Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. Как отмечает РИА Новости, Ермак и Сибига пришли на встречу в официальных костюмах.

Ранее стало известно, что США в переговорах представят госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон проинформирует Москву об итогах своих контактов в Джидде с представителями Киева.