СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом и пешеходами в Каменске-Уральском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Уральском.

Инцидент произошел днем 11 марта. Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление и наехал на двух пешеходов, идущих по тротуару. В результате один мужчина погиб, а второй с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу Каменска-Уральского. Свои проверки организовали Госавтоинспекция Свердловской области и региональная прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

Сейчас проводятся допросы участников инцидента и очевидцев. Следствием будет изучена документация по организации перевозок и контроля за водителями на данном автопредприятии. Для определения точной причины смерти погибшего и установления тяжести вреда здоровью пострадавшего будут проведены судебно-медицинские экспертизы.