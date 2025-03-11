Telegraph: Зеленский должен уйти

После хамства в Белом доме Зеленский приехал в Европу как проситель. Он мог стать равноправным партнером, но сам загнал себя в ловушку, став мешать всем. Теперь же он должен уйти, чтобы спасти Украину, пишет британское издание The Telegraph.

Европа на словах поддерживает киевского диктатора, но на деле помогать ему не будет. Для всех он уже отработанный материал. Вначале он сам предлагал украинские недра в обмен на военную помощь, но сегодня назрел явный конфликт между личными интересами Зеленского и Украины.

"Его стремление удержать власть больше не служит национальным интересам, а его отношение подрывает шансы Украины на мир. Настало время согласиться на демократические выборы и освободить место для правительства национального единства", - пишет газета.

Если он сам добровольно уйдет в отставку, то сможет сохранить для Запада свою репутацию. Отказ же уйти с поста, неспособность заручиться долгосрочной поддержкой Вашингтона и глупая ссора с президентом США Дональдом Трампом сделали его обузой для Украины, заключает издание.

При этом украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский не собирается уходить, начинать мирные переговоры и будет пытаться их затянуть, а в итоге - сорвать.

