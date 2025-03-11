Пострадавшие от атаки БПЛА в Московской области получат компенсации

Семьи погибших после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области получат по одному миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям", - пишет он.

Сегодня глава региона посетил больницу в Домодедово, где сейчас находятся двое пострадавших. Это 43-летняя женщина у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди. Также пострадал 44-летний мужчина. У него ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками.

"К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким", - написал Воробьев.

Он добавил, что из-за падения осколков БПЛА на парковку в Домодедове повредились около 40 машин.

Двое погибших мужчин — сотрудники "Мираторга". Удар БПЛА пришелся на парковку в 5.14 утра, когда они только заступили на смену. Воробьев отметил, что целью ВСУ были именно люди.

Сейчас пожар на парковке уже потушили. На месте работают оперативные службы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву.

"Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что на подлете к Москве сбиты 74 беспилотника. Собянин также поблагодарил ПВО за работу.

Ранее Минобороны сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов.