В Радужном вынесен приговор по делу о стрельбе возле кафе

В Радужном вынесен приговор по делу о стрельбе возле кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

В марте прошлого года мужчина устроил стрельбу из газового пистолета после незначительной ссоры с незнакомцем. Сперва стрелял в воздух, чтобы напугать оппонента, но затем дважды выстрелил ему в грудь. Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Также осужденный выстрелил два раза в группу людей, причинив слепое непроникающее ранение в ногу другому гражданину, который пытался пресечь его незаконные действия. В дальнейшем он выстрелил еще один раз в своего оппонента, но промахнулся, при этом демонстрировал пистолет окружающим, тем самым вызвал у последних чувство беспокойства за свою жизнь и здоровье, произведя за все это время пять выстрелов.

Мужчину осудили за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия, с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка (ч.2 ст.213 УК РФ).

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд заменил назначенное наказание принудительными работами на срок три года, с удержанием 5% из заработной платы осужденного к принудительным работам в доход государства, перечисляемым на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.