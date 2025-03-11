Герасимов проверил, как отбивают вторжение ВСУ в Курскую область

Начальник Генштаба армии России генерал армии Валерий Герасимов проверил, как бойцы группировки "Курск" выбивают врага из Курской области.

На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц. Речь шла о сложившейся обстановке.

Герасимов отметил успехи бойцов в выполнении поставленных задач и отдал различные указания. Также начальник Генштаба вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях при освобождении Курской земли, сообщает Минобороны.