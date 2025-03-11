В Екатеринбурге выпало 75% месячной нормы осадков за три дня

Всего за три дня – с 9 по 11 марта 2025 года – в Екатеринбурге выпало 75% осадков от месячной нормы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По предварительным данным, за этот период в столице Урала прошли осадки в количестве 12 миллиметров водяного столба. При этом месячная норма марта составляет 16 миллиметров водяного столба.

Только за последние сутки коммунальщики вывезли на специальные полигоны 2 тысячи 721 тонну снежных масс. Как отметил замглавы департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Павел Зыков, в связи с потеплением в ближайшие сутки основной акцент будет сделан на вывоз снега с проезжих частей, а также с низких мест. Это делается для исключения подтопления.

Напомним, накануне на борьбу со снегопадом в Свердловской области вышло более 200 единиц спецтехники.