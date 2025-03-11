В России заработали шесть аэропортов

В Росавиации сообщили о возобновлении работы шести аэропортов.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10.15 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В Шереметьево они сняты чуть раньше – в 8.55 (мск), сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. Ранее Минобороны сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов.

Также стало известно о гибели одного человека. Напомним, украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Есть повреждения домов, парализована работа аэропортов.