Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" к концу 2027 года

Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке девятиместного регионального самолета "Байкал". Названы их сроки.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на материалы закупки, требуется доработать опытные образцы двигателя ВК-800СМ и воздушного винта АВ-901. Результатом ОКР должны стать получение сертификата типа на эти агрегаты и самолет в целом, а также одобрение главного изменения по расширению области их применения.

В ходе испытаний должны быть подтверждены следующие летно-технические характеристики самолета:

крейсерская скорость – 250 км/ч,

максимальная эксплуатационная высота – 3 км,

дальность полета с максимальной полезной нагрузкой 1500 кг – 745 км.

"Байкал" должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог обслуживаться на аэродромах класса Е (имеющими взлетно-посадочные полосы длиной не менее 500 м) с ограничениями, Д (с ВПП длиной не менее 1 км) и выше.

Работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года, их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.

В феврале стало известно, что Минпромторг рассматривает варианты заморозки разработки самолета "Байкал" или передачи проекта от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) к S7 Group. Сообщалось, что причиной стал ряд "драматических ошибок", допущенных при проектировании и, как следствие, увеличение затрат и срока реализации почти на пять лет.

Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал поддержать УЗГА с производством самолетов "Байкал" и "Ладога". А в марте глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, на сегодняшний день изготовлено три образца "Байкала".