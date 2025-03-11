11 Марта 2025
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Фото: Пресс-центр Группы Синара

Пройден еще один этап на пути к строительству трамвайной линии в Новокольцовский

Екатеринбург все ближе к строительству новой трамвайной линии в Новокольцовский район. Проект планировки и межевания территории прошел общественные обсуждения - все необходимые процедуры выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-группе компании "Синара-Девелопмент".

Напомним, что именно "Синара-Девелопмент" является мастером-девелопером Новокольцовского. В районе уже построены МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", конгресс-центр, первая очередь кампуса УрФУ, Дворец водных видов спорта, а также жилые дома общей площадью 30 тыс. кв. м. В процессе строительства находятся новые жилые комплексы и учебные корпуса УрФУ площадью в 100 тыс. кв.м.

Жилой район Новокольцовский в Екатеринбурге(2025)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

"Реализация проекта строительства трамвайной линии в Новокольцовском значительно улучшит транспортную доступность района и станет важным шагом в создании современной городской инфраструктуры. Каждый этап этого проекта - это не только техническое решение, но и вклад в комфорт и качество жизни горожан, проживающих на юго-востоке Екатеринбурга", - сказал генеральный директор компании Тимур Уфимцев.

2-я очередь кампуса и жилой район Новокольцовский в Екатеринбурге(2025)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

Согласно проекту, в новый район протянут двухпутную трамвайную линию общей протяженностью 14,2 км, в том числе 1,16 км в эстакадном исполнении. Работы пройдут в три этапа. Первый предусматривает строительство 2,8 км - от существующего трамвайного разворотного кольца на Юлиуса Фучика до проектного трамвайного разворотного кольца в районе здания по улице Щербакова, 20. Помимо этого, в проекте говорится о возведении трамвайного депо в районе Птицефабрики и сопутствующей транспортной инфраструктуры. Всего на линии обустроят 22 остановочных пункта, два эстакадных участка и два разворотных трамвайных кольца.

Теги: Екатеринбург, Новокольцовский, трамвай, строительство


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