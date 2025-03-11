В поселке Владимирской области эвакуировали население из-за атаки БПЛА

В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.

Людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, написала она в своем Telegram-канале. Разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе сбиты четыре БПЛА. Два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе. Четвертый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов. Больше всего из них – 126 – сбиты над Курской областью. 91 БПЛА уничтожен над Московской областью. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. На подлете к городу сбиты 74 беспилотника.