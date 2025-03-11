11 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Собянин: Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву

Отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что на подлете к Москве сбиты 74 беспилотника. Собянин также поблагодарил ПВО за работу.

Ранее Минобороны сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов.

Также стало известно о гибели одного человека при одной из самых массовых атак беспилотников, случившихся ночью. Напомним, украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Есть повреждения домов, парализована работа аэропортов.

Теги: собянин, бпла, москва


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Ранее 11.03.2025 09:55 Мск СКР квалифицировал атаку беспилотников на московский регион как теракт

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