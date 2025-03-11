ВС России прорвались к подразделениям операции "Поток" под Суджей

Российские войска прорвались к подразделениям операции "Поток", которые сражались в окружении в Кубаткине. Об этом сообщил Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны".

В сообщении говорится, что 10 марта силы 155 бригады морской пехоты, атакующие в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес штурмовики 30-го полка и СпН "Ахмат" ВС РФ замкнули фланги у хутора Кубаткин, где круговую оборону держали бойцы операции "Поток".

Напомним, бойцы российской армии смогли пройти в Суджу Курской области по трубе, которая ранее поставляла на Украину российский газ. Военные заходили в трубу небольшими группами, чтобы их не заметили ВСУ, в итоге операция заняла несколько дней. В трубе был остаточный метан, военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. Риски для российских бойцов были довольно велики. В результате ВС РФ вышли в тыл украинской армии и нанесли удар.

Операция получила название "Поток", сообщил экс-командир "Вагнера" с позывным Зомби. Она готовилась несколько недель. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "бросок через трубу" в Курской области исторической операцией.