В Тюменской области работают 74 пункта для регистрации в региональной программе "Боевой кадровый резерв"

В Тюменской области работают 74 пункта для регистрации в региональной программе "Боевой кадровый резерв", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подать заявку можно до 30 марта на сайте "Боевой кадровый резерв" или на одной из площадок в муниципалитетах и городах региона. Участники СВО могут обратиться к координаторам, которые помогут правильно заполнить заявку.

Более 700 человек уже зарегистрировались для участия в образовательной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Среди них Максим Кайдалов. На передовой у него старший брат, племянник, друзья и боевые товарищи.

"Планирую знания, полученные в ходе обучения, применить для организации взаимодействия между компаниями региона, правительством Тюменской области и взаимодействовать с теми людьми, которые находятся непосредственно в зоне СВО, на линии боевого соприкосновения", – поделился он.

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" курирует губернатор Александр Моор.

Благодаря проекту ветераны специальной военной операции получат возможность раскрыть свой потенциал, у них появятся новые компетенции", - отметил Александр Моор. "Боевой кадровый резерв" преследует те же цели, что и президентская программа "Время героев". По поручению главы государства власти региона создают эффективную систему социальных лифтов для бойцов.

По вопросам программы можно обратиться по телефону 8 (800) 250-42-72. Горячая линия работает с 10.00 до 20.00.