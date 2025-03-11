СМИ: Уиткофф планирует встретиться с Путиным в Москве на этой неделе

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналист Axios Барак Равид.

Он сослался на источник, знакомый с ситуацией. По егословам, Уиткофф может встретиться с Путиным в Москве 13 марта.

Также о возможной встрече Путина и Уиткоффа сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн. По данным агентства, встреча запланирована на эту неделю, пишет РБК.

Ранее Уиткофф рассказал, что долго беседовал с Владимиром Путиным во время своего визита в Москву в середине февраля. Тогда он прилетел в Россию, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными американца Марка Фогеля. Издание The Washington Post писало, что в тот день Уиткофф три часа разговаривал с президентом России. В Кремле эту информацию комментировать не стали.