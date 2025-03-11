В Екатеринбурге задержали пять рейсов в Москву из-за атак беспилотников на столицу

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет сразу пяти самолетов до Москвы из-за массовой атаки беспилотников на столицу.

Согласно онлайн-табло екатеринбургской воздушной гавани, задержаны рейсы SU-1407 и SU-1417 "Аэрофлота", которые должны были вылететь еще в 08.30 и 07.00, U6-264 и U6-272 "Уральских авиалиний", вылет которых должен был состояться в 06.50 и 09.30. Все они перенесены на 10.00, 17.00, 10.30 и 10.50 соответственно.

Также был перенесен рейс DP-404 компании "Победа" с 06.50 на 10.45. На данный момент посадка на борт самолета завершена.

В пресс-службе Росавиации сообщают, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены на работу столичных аэропортов Жуковский, Домодедово, Шереметьева и Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбытых дронах. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на столицу. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, один из дронов упал на парковку компании "Мираторг" и сдетонировал, в результате чего произошел крупный пожар, погиб охранник предприятия, а три человека получили ранения.

Другой дрон ударил по многоэтажному дому в Раменском, из-за чего в квартире на последнем этаже начался пожар. Также несколько многоэтажных домов было повреждено в Видном, один многоэтажный дом на Домодедовской улице и один частный дом в поселке Высокий Берег. О пострадавших не сообщается. Обломки беспилотника также повредили рельсы железной дороги, из-за чего были отменены несколько подмосковных электричек.