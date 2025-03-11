Прокуратура и СК проверят уральский реабилитационный центр, где могли истязать воспитанника

На Среднем Урале прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию о возможном истязании воспитанника социально-реабилитационного центра.

Согласно публикации СМИ, воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних нанес телесные повреждения воспитаннику, проживающему в филиале центра Камышловского района в селе Кочневское. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, достоверность этой информации будет проверена. Если все подтвердится, ситуации будет дана правовая оценка.

Кроме этого, в обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, начата проверка на наличие признаков статьи 117 УК РФ "Истязание". Будут проведены опросы воспитанников, представителей администрации учреждения, изучена документация, в том числе характеризующая и медицинская.

"В случае подтверждения сведений о применении к подростку насилия, для определения степени тяжести вреда его здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.