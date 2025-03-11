Депутат Вихарев помог собрать 10 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР

Екатеринбургский депутат, глава фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев помог со сборами 10 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР, а также медикаментов и дронов бойцам СВО. Помимо партии, в сборах также участвовали другие депутаты, волонтеры и правительство Свердловской области. Отправку на себя взяла компания "Сима-ленд".

Как рассказал Алексей Вихарев в своих социальных сетях, в огромную фуру сумели уместить: автомобиль, окопные свечи, маскировочные сети, теплые вещи, средства гигиены, продукты, медикаменты, дроны и многое другое. Внутри также находятся строительные материалы, которые понадобятся волонтерам "Добровольческого десанта". В ближайшее время они отправятся в ДНР с гуманитарной миссией и займутся реставрацией монументов и памятников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Такие большие отправки важных грузов хорошо показывают единство нашего народа: только вместе, сплотившись, мы сможем победить!" - написал депутат.