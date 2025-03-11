11 Марта 2025
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Мирный житель погиб во время атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб во время атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Мужчина скончался от полученных травм до приезда "скорой помощи". Пятеро жителей Шебекино получили ранения, двое из них в больнице, один человек в тяжелом состоянии.

Правительство ищет решения по защите жителей от атак. Сейчас в Шебекино закрывают многоэтажные здания противодронной сеткой. 35 закрыли, в планах – 60

Губернатор отметил, что прошедшей ночью снова случилась массовая атака дронов. В поселке Красная Яруга повреждена линия электропередачи. Из-за этого без электричества остаются 36 населённых пунктов. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

В посёлке Майский в результате атак двух FPV-дронов пробиты кровли двух частных домовладений. Также получили повреждения дома в селах Нечаевка и Малиновка.

В городе Валуйки от удара беспилотника загорелся жилой дом. Спасатели быстро ликвидировали пожар. Соседний дом полностью разрушен. Также дроны атаковали село Доброе и Муром.

Информация о последствиях уточняется.

В ночь на девятое марта над Россией сбили 88 беспилотников. По данным Министерства обороны, 52 БПЛА перехвачены над Белгородской областью, 13 над Липецкой, 9 - над Ростовской. Восемь беспилотников уничтожены в небе Воронежской области, три - Астраханской и по одному над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Теги: щебекино, дрон, гладков, бпла


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