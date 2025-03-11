США: Киеву придется уступить территории в рамках мирного соглашения

Украине необходимо уступить территории в рамках любого мирного соглашения.

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, Киеву будет очень сложно в разумные сроки заставить Россию вернуться туда, где они были в 2014 году.

По словам американского дипломата, Москва и Киев должны быть готовы пойти на "тяжелые вещи" для урегулирования конфликта, сообщает The New York Times.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не собирается возобновлять военную помощь Киеву до отставки президента Украины Владимира Зеленского.