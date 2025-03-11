Стоимость детских тарифов в такси предложили уравнять с ценой стандартной поездки

Стоимость проезда с детьми в такси должна быть не дороже стоимости стандартного тарифа.

Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, ведется диалог со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, ситуация близка к решению. "То есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше", — указала парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает несправедливостью, что в метро многодетные ездят по льготам, а на такси им приходится выбирать тариф с повышенной стоимостью.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ предложили обратить внимание на тарифы с минивэнами, которые приходится вызывать для поездок многодетным. Стоимость таких перевозок еще выше, чем на детский тариф, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России таксисты не готовы к переходу на автомобили исключительно российского производства. Это следует из письма Союза цифровых платформ "Цифровой мир" в адрес кабмина РФ и автоконцернов.