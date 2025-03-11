Росавиация отказала аэропортам Крайнего Севера в субсидии на 9 млрд рублей

Росавиации не хватает денег на поддержание работоспособности региональных аэропортов в районах Крайнего Севера.

В ведомстве заявили, что Федеральное агентство воздушного транспорта ставит вопрос об увеличении финансирования северных воздушных гаваней с 2023 года, но заявки в Минфин не находят поддержки.

Речь идет об аэропортах: "Аэропорты Севера", "Аэропорты Камчатки", "Аэропорты Чукотки", "Аэропорты Красноярья", "Аэропорт Амдерма", "Аэропорты Дальнего Востока" и "Аэропорт Кызыл", которые объединены в Федеральные казенные предприятия и имеют 82 взлетно-посадочные полосы для круглогодичного использования.

По данным Росавиации, в 2024 году этим воздушным гаваням было выделено 4,13 млрд руб., что позволило перевезти 1,5 млн пассажиров. Количество самолето-вылетов из них составило 47,42 тыс. На текущий год этой субсидии не хватает. Дополнительно необходимо 9 млрд руб. в год из федерального бюджета для поддержания материально-технической базы аэропортов. В Росавиации отметили, что за счет собственных средств аэропорты сделать это не в состоянии, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти России не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БАС).