11 Марта 2025
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Фото: Краснодарский краевой суд

Азербайджан отказался экстрадировать "золотую судью" Хахалеву

Азербайджанский суд отказался экстрадировать в Россию "золотую судью" из Краснодара Елену Хахалеву.

В России ее объявили в международный розыск. На заседании суда 4 февраля ее передали под надзор правоохранительных органов. 24 января суд арестовал экс-судью на 40 суток.

Адвокату экс-судьи ничего не известно об отказе в экстрадиции, сообщает Forbes.

Напомним, "золотая судья" была задержана 27 января в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Ее сняли с рейса местные силовики. Сразу после задержания азербайджанская сторона запросила у российской Генпрокуратуры пакет документов, чтобы разобраться в сути предъявленного Хахалевой обвинения. После их изучения будет приниматься решение об экстрадиции.

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась в 2017 году, после свадьбы дочери – ряд изданий сообщил о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила прозвище "золотая судья".

Теги: Азербайджан, судья, экстрадиция, Хахалева


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