Кухарук доложил Матвиенко, как развивается Югра

В Москве состоялась встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Политик обсудили социально-экономическое развитие региона.

"У вас очень важный ресурсный регион, вы вносите большой вклад в экономику страны и федеральный бюджет", - сказала Матвиенко.

Губернатор сообщил о росте основных экономических показателей. По его словам, валовой региональный продукт за 2024 г. вырос на 13%. Регион продолжает занимать первое место в стране по добыче нефти, экономика адаптировалась к новым условиям, налажены сбыт и логистика.

"Локализация производства в Югре по многим направлениям достигает 95% — добыча, разработка программного обеспечения, нефтесервисные компании", - сказал Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук также отметил эффективность совместных федеральных и региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба Совфеда.