80-летие Калининградской области отметят на государственном уровне

В 2026 г. Калининградской области исполнится 80 лет. Президент Владимир Путин утвердил празднование этой даты.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Правительству России следует в трёхмесячный срок создать оргкомитет празднования.

Калининградская область образована в 1945 г. после ликвидации Восточной Пруссии. 7 апреля 1946 г. принят Указ Президиум Верховного Совета СССР "Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР". 4 июля того же года её административный центр переименован в Калининград (в честь Михаила Калинина), область – в Калининградскую.