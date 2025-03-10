10 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Россети Урал

"Россети Урал" обеспечили надежное электроснабжение первого хоккейного матча на новой ледовой арене в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся матч ХК "Автомобилист" – ХК "ЦСКА", открывший игры на новой многофункциональной ледовой арене, рассчитанной на 15 тысяч зрителей. В рамках подготовки к важному для города событию специалисты энергокомпании "Россети Урал" провели с представителями спортивного объекта совместную противоаварийную тренировку оперативного персонала для отработки действий при возникновении условной нештатной ситуации. 

На время проведения мероприятия, для обеспечения безаварийного электроснабжения площадки, энергетики организовали дежурство дополнительного оперативного персонала, а также ввели режим "технологической тишины" на двух городских центрах питания 110 кВ. 

Своевременно принятые технические и организационные меры позволили энергетикам обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение ледовой арены в день проведения торжественной церемонии ее открытия. 

(2025)|Фото: пресс-служба Россети Урал

Напомним, что "УГМК Арена" присоединена к электрическим сетям компании "Россети Урал" – "Екатеринбург" с 2023 года. Общая присоединенная мощность спортивного объекта  составляет порядка 6,7 МВт. Работы по электроснабжению объекта включали как реконструкцию существующих сетей, так и строительство новых электросетевых объектов. В рамках выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики "Россети Урал" выполнили частичную модернизацию оборудования на двух подстанциях 110 кВ, прокладку более трех километров кабельных линий электропередачи 10 кВ.

Теги: Россети Урал, Арена УГМК, хоккейный матч


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