Российские военные готовились к операции "Труба" несколько недель

Операция "Труба" в Судже потребовала нескольких недель подготовки. Об этом Царьграду рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Российские военнослужащие проникли в Суджу Курской области. Они преодолели 15 километров через газовую трубу. При этом, как отмечает военный Шлепченко, риски были довольно велики.

Ранее мы сообщали, что армия России ведет масштабную операцию по освобождению Суджи в Курской области. Как сообщают крупные военблогерские паблики, российские военные при этом совершили крайне неожиданный подземный маневр.

"Решительным броском и дерзким манёвром с проходом по газовой трубе наши подразделения прорубили оборону ВСУ, окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже, куда противник старается отступить со всех направлений. Символично, что по той самой трубе, по которой наши проходили к противнику, ранее через Украину шел газ в Европу", — пишут "Два майора".