Гособвинение затребовало 19 лет лишения свободы для матери убитого "мальчика из чемодана"

Гособвинение затребовало 19 лет лишения свободы для пермячки Ирины Шатовой - матери убитого "мальчика из чемодана", передает корреспондент Накануне.RU.

В Пермском краевом суде сегодня состоялись прения сторон.

Напомним, Шатову задержали 13 июля 2024 года на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля 2024 года возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было тело ребенка, попала на записи камер видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.