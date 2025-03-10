Жители Сысерти добиваются от Природоохранной прокуратуры разъяснений по мусорному полигону

Противники строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе снова пришли в Природоохранную прокуратуру Свердловской области, чтобы разъяснить ряд вопросов касательно проекта. В ближайшее время активисты намерены поехать в Москву, однако перед этим хотели послушать, что скажут в региональном ведомстве.

"Задали вопросы, возможно, неудобные, но все-таки ждем на них ответы. По поводу концессионного соглашения, по поводу альтернативных площадок, по поводу границ торфяного месторождения, по поводу ручья, который не хотят ставить на учет, по поводу скважины, которую до сих пор не могут лицензировать. Очень надеемся, что в скором времени мы получим те ответы, которые помешают строительству полигона", - сказала одна из активисток.

По словам инициативной группы, это не первый их визит в Природоохранную прокуратуру. За последние два года активисты так и не получили существенных ответов на свои вопросы - все надзорные ведомства присылают только хронологию событий, в которой, как утверждают противники строительства, нет ни четкости, ни позиции, ни уверенности в правоте, ни гарантий.

В ближайшее время члены инициативной группы собираются отправиться в столицу для разъяснения ряда вопросов, на которые в Свердловской области так и не смогли ответить. Особенно уральцев интересует, по каким параметрам был выбран земельный участок под мусорный полигон и какие еще варианты рассматривало региональное правительство.

Напомним, недавно противники полигона в Сысерти заявили о разглашении их личных данных председателем городской думы. Ранее активисты передали сотни писем против мусорного полигона в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.