Мэрия Анапы подала иск к судовладельцам потерпевших крушение танкеров

Власти Анапы подали иск в арбитражный суд к компаниям ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама шиппинг", которые являются судовладельцами танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" соответственно.

Мэрия города требует взыскать с них 211 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Кама Шиппинг" административный штраф 30 тысяч рублей. Эксплуатант второго танкера, "Волгонефти-239" - оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента.

В декабре Ростехнадзор установил, что оба танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.