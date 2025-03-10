В СВР сочли, что британский премьер лезет из кожи вон, чтобы укрепить Украину

В Службе внешней разведки считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет укрепить устойчивость режима президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего "лезет из кожи вон".

"Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании", - приводит РИА Новости сообщение пресс-бюро СВР.

При это есть сведения, что на самом деле это просто "шум", не более.