10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Исполнительному директору сети "Хлебница" в Перми изменили меру пресечения

Исполнительному директору сети "Хлебница" Ксении Троицкой изменили меру пресечения, сообщает Properm.ru.

Ее отпустили под запрет определенных действий. Меру пресечения смягчили. Индивидуальную предпринимательницу Юлию Гагарину оставили под домашним арестом.

Тем временем, помимо санкций Роспотребнадзора, в судах начали рассматривать иски отравившихся в "Хлебнице" граждан. Купившая оливье перед Новым годом в пекарне на Парковом гражданка хочет за свои проблемы получить полмиллиона, сообщает издание.

Напомним, владелицу и исполнительного директора сети пекарен "Хлебница" Юлию Гагарину и Ксению Троицкую отправили под домашний арест по делу об отравлении более 80 жителей Перми. Под домашним арестом по решению Свердловского районного суда Перми они пробудут до 9 марта.

Пострадавшие купили в конце декабря прошлого года готовые салаты. В результате у них был диагностирован сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Теги: Хлебница, пекарня, приостановка работы


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