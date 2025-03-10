10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" уступил ЦСКА в матче открытия "УГМК-Арены"

На "УГМК-Арене" состоялся первый матч. Встретились "Автомобилист" и ЦСКА.

Перед началом матча состоялась церемония открытия. Лед превратился в огромный экран, на котором показывали яркое шоу. А над ареной висели две сцены, на которых играли музыканты. Затем состоялось символическое вбрасывание, и матч начался. Первую шайбу на новой арене забили армейцы: отличился Станислав Галиев. До конца первого периода "Автомобилист" пытался сравнять счет и моменты для этого были, но шайба не шла в ворота гостей.

Едва начался второй период, как голы посыпались один за другим. Сначала Прохор Полтапов забросил вторую шайбу ЦСКА. Спустя две минуты Максим Мамин довел счет до разгромного. "Автомобилист" почти сразу отыграл один гол – его забил Ник Меркли. Но меньше чем через минуту после этого все тот же Полтапов оформил дубль. В третьем периоде Никита Трямкин забросил вторую шайбу хозяев. Под занавес игры Сергей Зборовский сократил отставание "Автомобилиста" до минимума. Однако больше забитых голов переполненные трибуны "УГМК-Арены" в этот вечер не увидели. 3:4 – победа ЦСКА.

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что "Автомобилист" уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

По данным пресс-службы "УГМК-Арены", почётными участниками церемонии открытия стали секретарь генсовета "Единой Россиипервый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта, президент Олимпийского комитета Российской Федерации Михаил Дегтярёв, уральский полпред Артём Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России, многократный чемпион Европы и Мира, трёхкратный Олимпийский чемпион, легенда хоккея Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Своими впечатлениями от открытия поделился президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын.

"В детстве я мечтал стать хоккеистом. Мы с друзьями заливали лед, сами шили себе защиту, загибали клюшки в батареях и играли. И сегодня я хочу, чтобы моя мечта сбылась и стала явью для как можно большего числа ребятишек. Я хотел бы поблагодарить сегодня наших почетных гостей, потому что без них ничего бы этого не было. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым мы пять лет назад решили построить достойный дом для нашей хоккейной команды "Автомобилист", дом, в котором будут собираться люди, которые любят хоккей. И я считаю, что нам с Евгением Владимировичем за то, что мы обещали друг другу тогда, перед нами, перед вами, болельщики и хоккеисты – не стыдно. У нас все получилось! С праздником", - сказал Козицын.

"УГМК Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Болельщики ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Вратарь ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Маскот ХК "Автомобилист" Автик на первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Баннер "От этой арены сносит башню" от болельщиков ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Болельщики ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Матч-открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге между "Автомобилистом" и ЦСКА(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Матч-открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге между "Автомобилистом" и ЦСКА(2025)|Фото: Накануне.RU

Матч-открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге между "Автомобилистом" и ЦСКА(2025)|Фото: Накануне.RU

Хоккеисты ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"УГМК Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Автомобилист, ЦСКА, хоккей, УГМК-Арена


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