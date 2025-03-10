Times: Подписание сделки по ресурсам Киеву мало поможет

Готовность Зеленского в любое время и в любом месте подписать соглашение по ресурсам с США, которую он выразил после приостановления передачи американских разведданых, вряд ли принесет что-то существенное Киеву. Об этом пишет Times.

Сделка не подразумевает восстановления передачи разведданных или военной помощи, также она не означает тех гарантий безопасности, которых хочет Зеленский. Кроме того, сама сделка будет еще более невыгодной для Киева. Максимум, что удастся Зеленскому, - это убедить госсекретаря США Марко Рубио попросить президента Дональда Трампа учитывать позицию Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет британская газета накануне встречи американской делегации с украинской, которая ожидается 12 марта в Саудовской Аравии.

Трамп рассматривает сделку как обязанность Украины вернуть долг. И ожидает от Зеленского настоящей готовности к миру, переговорам и компромиссу.

Внутриполитические позиции Зеленского могут быть подорваны, пишут разные западные СМИ. Трамп подталкивает Зеленского к выборам, что будет означать его уход с поста президента.

Изменение ветра почуяла Юлия Тимошенко, которая резко выступила против идеи воевать до конца.

"Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе? Конфликт нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях", - завила она.