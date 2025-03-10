В Москве арестована блогер Митрошина

В Москве арестована блогер Александра Митрошина. Решение принял Чертановский райсуд. Митрошиной вменили легализацию (отмывание) денег, приобретенных преступным путём.

По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов, сборов. Она якобы легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве.

Митрошина отправлена под домашний арест на месяц и 16 суток, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.