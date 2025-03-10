Автора канала "Уральская республика"* будут судить за попытку создать террористическое сообщество

В Центральный окружной суд поступили материалы дела в отношении автора канала "Уральская республика"* Павла Свеженцова. Согласно данным картотеки, его обвиняют по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (призывы или оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества).

Судьей назначен Денис Торкунов. Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Детали обвинения в картотеке также не указаны, однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о создании террористического сообщества.

По версии следствия, с 2023 году Свеженцев связался с украинским террористическим сообществом, организовывавшим на территории России "партизанские отряды". Обвиняемый якобы хотел создать в составе ВСУ формирование для ведения боевых действий, которое "освободило бы Урал".

Помимо этого, Свеженцев якобы состоял в закрытом чате, где обсуждались планы по подготовке терактов на территории России, по поджогам машин сотрудников МВД и рассылке предупреждений о минировании отделов полиции в Свердловской и Челябинской областях.

*движение запрещено в РФ как террористическое