11 человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Казани

Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Казани, сообщает ТАСС

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Пострадали 11 человек. Ранее Минздрав Татарстана говорил о девяти пострадавших.

ДТП с участием каршеринга произошло сегодня. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Видео опубликовало Рен ТВ.

На кадрах видно, что на асфальте лежат как минимум двое пострадавших. На месте работают экстренные службы. На видео также попал предполагаемый водитель каршеринга.

Сейчас устанавливаются причины ДТП и обстоятельства. По информации РЕН ТВ, среди пострадавших есть один ребенок. Всех их госпитализировали. Информации о состоянии пострадавших пока нет.