Думать головой призвал депутатов председатель Госдумы

"Думать головой", прежде чем публично озвучивать свои предложения в средствах массовой информации (СМИ) призвал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает РБК .

Он призывает прорабатывать все законодательные инициативы во фракциях перед тем, как их предлагать.

"Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, других средствах массовой информации, надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить", - написал он.

Володин подчеркнул, что граждане страны очень серьезно воспринимают все заявления депутатов.

"Никто не будет считать, что эта инициатива лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что, раз депутат сказал, значит Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею", - отметил Володин.